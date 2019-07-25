Словения выдала России обвиняемого в попытке кражи автомобиля

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Обвиняемый в покушении на кражу автомобиля Lexus с парковки одного из торговых центров Санкт-Петербурга в 2017 году экстрадирован в Россию из Словении, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня из Республики Словения в Российскую Федерацию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России экстрадирован Андрей Паламарь, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного, ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ", - приводятся слова Волк на сайте МВД.

Официальный представитель ведомства рассказала, что фигурант вместе с сообщниками в феврале 2017 года пытался похитить автомобиль марки Lexus с парковки одного из крупных торговых центров Санкт-Петербурга. Однако злоумышленники "по не зависящим от них обстоятельствам" не смогли этого сделать и скрылись.