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РИА Новости

Словения выдала России обвиняемого в попытке кражи автомобиля

Вчера, 17:37
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Обвиняемый в покушении на кражу автомобиля Lexus с парковки одного из торговых центров Санкт-Петербурга в 2017 году экстрадирован в Россию из Словении, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня из Республики Словения в Российскую Федерацию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России экстрадирован Андрей Паламарь, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного, ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ", - приводятся слова Волк на сайте МВД.
Официальный представитель ведомства рассказала, что фигурант вместе с сообщниками в феврале 2017 года пытался похитить автомобиль марки Lexus с парковки одного из крупных торговых центров Санкт-Петербурга. Однако злоумышленники "по не зависящим от них обстоятельствам" не смогли этого сделать и скрылись.
Волк отметила, было установлено, что Паламарь покинул территорию РФ и находится в одном из государств ЕС. В октябре 2017 года он был объявлен в международный розыск, а затем задержан в Словении.
Директор департамента по работе с государственными структурами ООО Техносерв Менеджмент Алексей Копейкин, задержанный по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, во время заседания Басманного суда Москвы.
4 июля, 20:00
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Федеральная служба исполнения наказаний РФМВД РФРоссияСловенияВ мире
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