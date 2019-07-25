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РИА Новости

Порошенко получил повестки на следующие допросы

Вчера, 17:33
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 25 июля 2019
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 25 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 25 июля 2019
КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Допрос бывшего президента Украины Петр Порошенко состоялся, на очереди другие, повестку экс-президент уже получил, заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.
"Я приветствую шаг Петра Порошенко, который в последний момент все-таки нашел возможность и пришел на допрос. Итак: первый допрос состоялся. На очереди - другие, повестку Порошенко уже получил", - написал Труба в Telegram-канале в четверг.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 25 июля 2019
Вчера, 16:57
В Киеве завершился допрос Порошенко
Также директор госбюро отметил, что "конструктивное сотрудничество всех участников дела позволит снизить политический градус и работать исключительно в правовой плоскости".
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов ранее подал в Государственное бюро расследований заявление, в котором обвинил Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода "Кузница на рыбальском". По его словам, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств.
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Петр ПорошенкоУкраинаВ мире
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