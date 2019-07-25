Порошенко получил повестки на следующие допросы

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Допрос бывшего президента Украины Петр Порошенко состоялся, на очереди другие, повестку экс-президент уже получил, заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

"Я приветствую шаг Петра Порошенко, который в последний момент все-таки нашел возможность и пришел на допрос. Итак: первый допрос состоялся. На очереди - другие, повестку Порошенко уже получил", - написал Труба в Telegram-канале в четверг.

Также директор госбюро отметил, что "конструктивное сотрудничество всех участников дела позволит снизить политический градус и работать исключительно в правовой плоскости".