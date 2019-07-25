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РИА Новости

Врач рассказал об опасности аспирина

Вчера, 17:33
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© Fotolia / bernanamoglu Женщина держит таблетку
Женщина держит таблетку
© Fotolia / bernanamoglu
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Употребление аспирина может привести к негативным последствиям, если пациенты, не страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут принимать его в качестве профилактики риска инфаркта миокарда и без назначения врача, считает кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей категории, доцент кафедры факультетской терапии лечебного факультета МГМУ имени И. М. Сеченова Антон Родионов.
Так он прокомментировал исследование ученых из Оксфорда, выяснивших, что употребление аспирина может спровоцировать внутренние кровотечения и привести к смерти.
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"Ситуация вокруг аспирина на сегодняшний день достаточно понятна. Не бывает лекарств однозначно хороших и однозначно плохих. Бывают лекарства, которые назначены по показаниям, и бывают лекарства, назначенные без показаний. Он (аспирин. — Прим. ред.), несомненно, остается препаратом выбора для пациентов с любыми формами ишемической болезни сердца, для пациентов, перенесших некоторые формы ишемического инсульта, если это не связано с фибрилляцией предсердий, для пациентов с атеросклерозом периферических артерий, но принимать его просто так не стоит", — сказал Родионов РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что применение аспирина в первичной профилактике действительно недопустимо: он незначительно предупреждает риск инфаркта миокарда, но опасность желудочно-кишечного кровотечения при этом резко возрастает. Это касается не только здоровых людей, но и пациентов с гипертонией или пожилых людей, не имеющих болезней сердца и сосудов.
"Именно поэтому сейчас поголовное профилактическое назначение аспирина считается неоправданным и всем подряд его принимать не надо. И одно из, на мой взгляд, серьезных преступлений — это реклама безрецептурного применения аспирина по телевидению, потому что аспирин остается препаратом в тех ситуациях, когда он действительно нужен пациентам с имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями", — заключил Родионов.
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