Экипаж российского танкера отправился домой, подтвердило посольство в Киеве

КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Киеве подтверждает, что экипаж задержанного на Украине российского танкера освобождён и направляется домой, судно остаётся в порту, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Денис Голенк .

Он также уточнил, что на борту находилось 10 членов экипажа, все они граждане РФ.

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.