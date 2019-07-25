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РИА Новости

Экипаж российского танкера отправился домой, подтвердило посольство в Киеве

Вчера, 17:32
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© REUTERS / State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Киеве подтверждает, что экипаж задержанного на Украине российского танкера освобождён и направляется домой, судно остаётся в порту, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Денис Голенк .
"Экипаж отправляется домой. Судно остается в Измаиле", - сказал Голенко.
Он также уточнил, что на борту находилось 10 членов экипажа, все они граждане РФ.
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.
Стоп-кадр видео задержания российского танкера
Вчера, 15:36
Опубликовано видео задержания Украиной российского танкера
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Задержание российского танкера на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
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