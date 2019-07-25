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РИА Новости

В Красноярском крае нашли незаконный детский лагерь

Вчера, 17:29
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КРАСНОЯРСК, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции во время рейда обнаружили на берегу реки Мана под Красноярском детский лагерь, работающий без разрешения, сообщили журналистам в краевом главке МВД.
В ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар. Пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей, из них четверо погибли. СК возбудил уголовное дело. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха.
"В ходе рейдовых мероприятий на берегу реки Мана в 20 километрах от краевого центра на территории частной базы отдыха установили факт оказания услуг по организации детского отдыха, не соответствующего необходимым требованиям.
Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что в двух деревянных коттеджах накануне днем были расселены 24 ребенка в возрасте от 7 до 13 лет из Красноярска", - сообщили в пресс-службе главка.
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По данным полиции, отдых был организован частным предпринимателем, "который не смог предъявить полицейским необходимый пакет документов, разрешающих данный вид деятельности".
Информацию о незаконно работающем лагере передали во все необходимые надзорные органы региона: прокуратуру, Роспотребнадзор, МЧС и министерство образования. В настоящее время уже зафиксированы нарушения в сфере пожарной безопасности. Родителей уведомили о необходимости забрать детей с базы отдыха. В настоящее время сотрудники полиции обеспечивают охрану несовершеннолетних.
В главке отмечают, что ранее предприниматель уже попадал в поле зрения полиции за аналогичное нарушение. В июне 2019 года ему было вынесено представление о прекращении данного рода деятельности.
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