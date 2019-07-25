В Париже температура поднялась выше 42 градусов

Необычайная жара пришла в Европу с волной горячего воздуха из Африки.
В Риме, Флоренции, Милане столбики термометров приближаются к отметке в 40 градусов.
В Риме, Флоренции, Милане столбики термометров приближаются к отметке в 40 градусов.
Туристам необходимо учитывать капризы погоды, если они запланировали отпуска на это время.
Туристам необходимо учитывать капризы погоды, если они запланировали отпуска на это время.
В 65 французских департаментах объявили оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности.
В 65 французских департаментах объявили оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности.
Работодатели меняют расписание и предлагают начинать рабочий день раньше.
Работодатели меняют расписание и предлагают начинать рабочий день раньше.
Из-за аномальной жары во Франции даже перенесли экзамены в колледжах.
Из-за аномальной жары во Франции даже перенесли экзамены в колледжах.
Некоторым бассейнам разрешили работать после десяти часов вечера, а парки открыты для посетителей даже ночью.
Некоторым бассейнам разрешили работать после десяти часов вечера, а парки открыты для посетителей даже ночью.
В Германии несколько недель держится 35-градусная температура, и это не предел: ожидается повышение до плюс 40.
В Германии несколько недель держится 35-градусная температура, и это не предел: ожидается повышение до плюс 40.
Купальни и открытые бассейны переполнены — родители с детьми предпочитают проводить время у воды.
Купальни и открытые бассейны переполнены — родители с детьми предпочитают проводить время у воды.
Метеорологи говорят о "тропических ночах", когда в темное время суток воздух не опускается ниже 20 градусов.
Метеорологи говорят о "тропических ночах", когда в темное время суток воздух не опускается ниже 20 градусов.
Подобной жары в июне немецкие синоптики не наблюдали с начала ведения метеозаписей в 1881 году.
Подобной жары в июне немецкие синоптики не наблюдали с начала ведения метеозаписей в 1881 году.
По радио и телевидению граждан призывают прислушиваться к своему самочувствию и следить за детьми и пожилыми людьми.
По радио и телевидению граждан призывают прислушиваться к своему самочувствию и следить за детьми и пожилыми людьми.
В изнывающем от жары Брюсселе ближе к воде держатся не только люди, но и животные.
В изнывающем от жары Брюсселе ближе к воде держатся не только люди, но и животные.
В Испании столбики термометров днем не опускаются ниже 35 градусов.
В Испании столбики термометров днем не опускаются ниже 35 градусов.
Даже в Скандинавии, где лето обычно умеренно теплое, установилась 30-градусная жара.
Даже в Скандинавии, где лето обычно умеренно теплое, установилась 30-градусная жара.
Синоптики советуют ограничить физическую активность и пить больше воды.
Синоптики советуют ограничить физическую активность и пить больше воды.
Необычайная жара пришла в Европу с волной горячего воздуха из Африки.
В Риме, Флоренции, Милане столбики термометров приближаются к отметке в 40 градусов.
Туристам необходимо учитывать капризы погоды, если они запланировали отпуска на это время.
В 65 французских департаментах объявили оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности.
Работодатели меняют расписание и предлагают начинать рабочий день раньше.
Из-за аномальной жары во Франции даже перенесли экзамены в колледжах.
Некоторым бассейнам разрешили работать после десяти часов вечера, а парки открыты для посетителей даже ночью.
В Германии несколько недель держится 35-градусная температура, и это не предел: ожидается повышение до плюс 40.
Купальни и открытые бассейны переполнены — родители с детьми предпочитают проводить время у воды.
Метеорологи говорят о "тропических ночах", когда в темное время суток воздух не опускается ниже 20 градусов.
Подобной жары в июне немецкие синоптики не наблюдали с начала ведения метеозаписей в 1881 году.
По радио и телевидению граждан призывают прислушиваться к своему самочувствию и следить за детьми и пожилыми людьми.
В изнывающем от жары Брюсселе ближе к воде держатся не только люди, но и животные.
В Испании столбики термометров днем не опускаются ниже 35 градусов.
Даже в Скандинавии, где лето обычно умеренно теплое, установилась 30-градусная жара.
Синоптики советуют ограничить физическую активность и пить больше воды.