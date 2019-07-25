В Париже температура поднялась выше 42 градусов

Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже

ПАРИЖ, 25 июл — РИА Новости. Новый температурный рекорд установлен в Париже, столбик термометра поднялся до отметки в 42,4 градуса по Цельсию, сообщает метеорологическая служба Meteo France.

Новый рекорд был зафиксирован в 15:20 (16:20 мск).

Несколько часами ранее сообщалось, что во французской столице побит исторический рекорд, когда столбик термометра показал 40,6 градуса. Метеорологи не исключают, что температура в Париже может достичь 43 градусов.

Предыдущий температурный рекорд был установлен в Париже 28 июля 1947 года.

В четверг температурные рекорды были побиты в других французских городах — Труа (41,4 градуса), Руане (40,7 градуса), Лилле (40,5 градуса), отмечают синоптики.

Накануне наивысший — красный — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях из-за жары был введен в 20 департаментах Франции, включая столичный регион.