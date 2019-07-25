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РИА Новости

Украина нашла замену российскому газу

Вчера, 17:24
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области. Архивное фото
КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Украина ищет альтернативы российскому газу и рассматривает возможность с 2020 года получать сырье через Трансбалканский газопровод, следует из записи директора компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона в фейсбуке.
По его словам, на днях голубое топливо из Катара впервые доставили в терминал сжиженного природного газа (LNG) в Греции на судне класса Q-Flex, которое может перевозить более 210 тысяч кубов этого сырья.
"Южноевропейские страны активно диверсифицируют поставки: каспийский газ через Танап и LNG-поставки создают хорошую конкуренцию российскому газу. Работаем над тем, чтоб уже с января можно было поставлять газ в Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод", — написал Макогон.
В комментариях к своему сообщению он отметил, что основная проблема для поставки катарского газа на Украину — "договориться с Турцией о проходе LNG-танкерами Босфора".
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КатарУкраинаЭкономика
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25 июля, 17:29
NFName Family
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Остаточне прощевай?
25 июля, 17:28
Сергей Серый
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