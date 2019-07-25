Украина нашла замену российскому газу

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Украина ищет альтернативы российскому газу и рассматривает возможность с 2020 года получать сырье через Трансбалканский газопровод, следует из записи директора компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона в фейсбуке.

По его словам, на днях голубое топливо из Катара впервые доставили в терминал сжиженного природного газа (LNG) в Греции на судне класса Q-Flex, которое может перевозить более 210 тысяч кубов этого сырья.

"Южноевропейские страны активно диверсифицируют поставки: каспийский газ через Танап и LNG-поставки создают хорошую конкуренцию российскому газу. Работаем над тем, чтоб уже с января можно было поставлять газ в Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод", — написал Макогон.