Партия Вакарчука сообщила о кибератаке на ее сервер

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Партия украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос" заявила, что на сервер, которым пользуется политсила, была совершена кибератака.

"Мы подтверждаем, что на CRM-сервер, которым пользуется партия "Голос", произошла кибератака. Наши IТ-специалисты выясняют ее последствия и причины", - говорится в заявлении партии на странице в Facebook

Отмечается, что на сервере не хранилась "финансово чувствительная информация".

"Мы просим прощения у людей, доверивших нам свои данные, и обязательно учтем все недоработки. Будем информировать о дальнейших шагах", - говорится в сообщении.