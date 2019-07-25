Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T17:23Z
https://ria.ru/20190725/1556881108.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155354/07/1553540799_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_fc76e56dc43309aeaa4e0064dc5ad073.jpg
РИА Новости

Партия Вакарчука сообщила о кибератаке на ее сервер

Вчера, 17:23
271
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСвятослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Святослав Вакарчук . Архивное фото
КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Партия украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос" заявила, что на сервер, которым пользуется политсила, была совершена кибератака.
"Мы подтверждаем, что на CRM-сервер, которым пользуется партия "Голос", произошла кибератака. Наши IТ-специалисты выясняют ее последствия и причины", - говорится в заявлении партии на странице в Facebook.
Отмечается, что на сервере не хранилась "финансово чувствительная информация".
"Мы просим прощения у людей, доверивших нам свои данные, и обязательно учтем все недоработки. Будем информировать о дальнейших шагах", - говорится в сообщении.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,8% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,17%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,03%. Партия "Голос" замыкает пятерку проходных партий. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии Голос
16 мая, 12:24
Певец Вакарчук рассказал, кто вошел в его партию "Голос"
182000
Обсудить 2
Святослав ВакарчукУкраинаВ мире
Рекомендуем
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Украина нашла замену российскому газу
РИА
Новости
Любовь Соболь
Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Украинские СМИ сообщили подробности задержания российского танкера
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 25 июля 2019
Порошенко получил повестки на следующие допросы
Лента
новостей
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ пообещала опубликовать детали задержания российского танкера
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
В Госдуме назвали задержание российского танкера большой ошибкой Зеленского
Мосгорсуд оставил под арестом подозреваемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш
Дмитрий Медведев проводит очередное заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы Единой России на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва
Медведев поручил выделить средства на закупку школьных автобусов и скорых
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Экипаж российского танкера отправился домой, подтвердило посольство в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт считает, что Зеленский одобрил задержание российского танкера
Юрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 21 июня 2017
Эксперт прокомментировал окончание "эпопеи Мюллера"
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Моряки с задержанного на Украине танкера вернутся в Россию через Молдавию
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
В МИД заявили о правомерности действий российских летчиков в Японском море
МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
В Крыму при столкновении двух автомобилей погиб человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21Ряд арабских стран объявил траур из-за кончины президента Туниса
02:17Руководство детского лагеря на Сахалине получило замечания после проверки
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
Лента новостейМолния