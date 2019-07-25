Партия Вакарчука сообщила о кибератаке на ее сервер

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Партия украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос" заявила, что на сервер, которым пользуется политсила, была совершена кибератака.
"Мы подтверждаем, что на CRM-сервер, которым пользуется партия "Голос", произошла кибератака. Наши IТ-специалисты выясняют ее последствия и причины", - говорится в заявлении партии на странице в Facebook.
Отмечается, что на сервере не хранилась "финансово чувствительная информация".
"Мы просим прощения у людей, доверивших нам свои данные, и обязательно учтем все недоработки. Будем информировать о дальнейших шагах", - говорится в сообщении.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,8% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,17%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,03%. Партия "Голос" замыкает пятерку проходных партий. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.