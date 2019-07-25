В Крыму при столкновении двух автомобилей погиб человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Один человек погиб, пятеро, включая двух детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Крыму, сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

Он рассказал, что авария с участием легковых автомобилей Citroen и Lifan произошла на 69-ом километре трассы "Таврида".

"В результате ДТП пять человек пострадали, в том числе двое несовершеннолетних. К сожалению, один человек (водитель Lifan - ред.) погиб", - сказал Шахов.

По данным крымского управления МВД, среди пострадавших двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Lifan 2003 и 2015 годов рождения. У детей диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, переломы, ушибы и ссадины. Все пострадавшие были госпитализированы.