Медведев поручил выделить средства на закупку школьных автобусов и скорых

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что дал поручение выделить в текущем году на приобретение школьных автобусов и машин скорой помощи до 10 миллиардов рублей.

"Хочу всех проинформировать: я недавно дал поручение, дал согласие на дополнительные инвестиции в этом году для приобретения школьных автобусов и машин скорой помощи в общем объеме до 10 миллиардов рублей", - сказал Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России".