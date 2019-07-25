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РИА Новости

Медведев поручил выделить средства на закупку школьных автобусов и скорых

Вчера, 17:19
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит очередное заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва
Дмитрий Медведев проводит очередное заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы Единой России на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что дал поручение выделить в текущем году на приобретение школьных автобусов и машин скорой помощи до 10 миллиардов рублей.
"Хочу всех проинформировать: я недавно дал поручение, дал согласие на дополнительные инвестиции в этом году для приобретения школьных автобусов и машин скорой помощи в общем объеме до 10 миллиардов рублей", - сказал Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России".
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