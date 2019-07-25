В Севастополе предупредили о мошенниках, продающих билеты на День ВМФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Объявления о продаже билетов на День ВМФ носят все признаки мошеннических действий, пригласительные распространяются бесплатно, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

В Севастополе в ближайшее воскресенье, 28 июля, состоится масштабное празднование по случаю Дня Военно-морского флота.

"Пригласительные билеты на День ВМФ выдаются Черноморским флотом бесплатно по поступившим заявкам учреждений, организаций и трудовых коллективов. Продажа пригласительных билетов не осуществляется. Объявления о продаже билетов носят все признаки мошеннических действий", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что покупка таких билетов не дает гарантий прохода на центральную, гостевую или VIP-трибуну.