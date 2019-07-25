Михаил Ширвиндт подал на развод

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Известный телеведущий, а также теле- и кинопродюсер Михаил Ширвиндт подал в суд иск о расторжении брака с Татьяной Морозовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

"Иск был зарегистрирован мировым судебным участком №418 17 июля, досудебная беседа по нему назначена на 1 августа", — рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Как и прочие подобные иски, его будут рассматривать в закрытом от публики режиме.