Михаил Ширвиндт подал на развод

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Известный телеведущий, а также теле- и кинопродюсер Михаил Ширвиндт подал в суд иск о расторжении брака с Татьяной Морозовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
"Иск был зарегистрирован мировым судебным участком №418 17 июля, досудебная беседа по нему назначена на 1 августа", — рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Как и прочие подобные иски, его будут рассматривать в закрытом от публики режиме.
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Михаил Ширвиндт долгое время вел на ТВ программы "Дог-шоу "Я и моя собака" и "Хочу знать". Сейчас он регулярно выкладывает ролики на YouTube-канале, посвященном путешествиям и кулинарии. На него подписаны 80 тысяч пользователей.