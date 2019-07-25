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РИА Новости

Михаил Ширвиндт подал на развод

Вчера, 17:21
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМихаил Ширвиндт
Михаил Ширвиндт
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Известный телеведущий, а также теле- и кинопродюсер Михаил Ширвиндт подал в суд иск о расторжении брака с Татьяной Морозовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
"Иск был зарегистрирован мировым судебным участком №418 17 июля, досудебная беседа по нему назначена на 1 августа", — рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Как и прочие подобные иски, его будут рассматривать в закрытом от публики режиме.
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6 августа 2018, 16:47
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Михаил Ширвиндт долгое время вел на ТВ программы "Дог-шоу "Я и моя собака" и "Хочу знать". Сейчас он регулярно выкладывает ролики на YouTube-канале, посвященном путешествиям и кулинарии. На него подписаны 80 тысяч пользователей.
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ОбществоТатьяна МорозоваРоссия
Популярные комментарии
Если венчались, то Бог им судья, если нет то и брака не было
25 июля, 17:29
ЯПЯрослав Погодин
3102018
Чего не пишите когда он в туалет ходит? Кому это интересно?
25 июля, 20:33
avtorizaru
1760000
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