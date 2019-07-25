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РИА Новости

В МВД Латвии не увидели причин для включения Лепса в "черный список"

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Певец Григорий Лепс. Архивное фото
РИГА, 25 июл – РИА Новости. Министерство внутренних дел Латвии не видит причин для того, чтобы включить в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в республику, российского певца Григория Лепса, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Марис Зариньш.
Ранее министр юстиции Янис Борданс заявил о том, что Лепса необходимо включить в "черной список". Включить иностранного гражданина в него могут МИД и МВД. Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс ранее заявил, что у него нет оснований делать это. МИД Латвии отказался комментировать возможность включения Лепса в "черный список".
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"Для того, чтобы это сделало МВД, должно существовать одно из семи условий, например, это могут быть подозрения компетентных органов, что этот иностранец участвует в преступной или антилатвийской организации, создает угрозу государственной безопасности или общественному порядку", - сказал Зариньш. По его словам, причин включать Лепса в "черный список" у МВД нет.
Весной Лепса внесли в список нежелательных лиц в соседней Литве, запретили ему въезд. Выступившие инициаторами этого политики призвали создать правовой механизм, с помощью которого люди, связанные с "преступными группами", не смогли бы въезжать в Литву и давать концерты. Также они предложили включить в список нежелательных лиц тех людей, которые выражают активную поддержку внешней политике России, что, по их утверждению, относится и к Лепсу.
Певец Григорий Лепс
3 мая, 16:00
Лепсу запретили въезд в Литву
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Григорий ЛепсЛатвияРоссияЛитваВ мире
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