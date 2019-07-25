В МВД Латвии не увидели причин для включения Лепса в "черный список"

РИГА, 25 июл – РИА Новости. Министерство внутренних дел Латвии не видит причин для того, чтобы включить в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в республику, российского певца Григория Лепса, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Марис Зариньш.

Ранее министр юстиции Янис Борданс заявил о том, что Лепса необходимо включить в "черной список". Включить иностранного гражданина в него могут МИД и МВД. Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс ранее заявил, что у него нет оснований делать это. МИД Латвии отказался комментировать возможность включения Лепса в "черный список".

"Для того, чтобы это сделало МВД, должно существовать одно из семи условий, например, это могут быть подозрения компетентных органов, что этот иностранец участвует в преступной или антилатвийской организации, создает угрозу государственной безопасности или общественному порядку", - сказал Зариньш. По его словам, причин включать Лепса в "черный список" у МВД нет.