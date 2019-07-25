Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь в четверг сорвала заседание Мосгоризбиркома, члены комиссии удалились в закрытый зал заседаний, прессу туда не пускают, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала оставить в силе отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму Соболь. Она осталась в зале заседаний после того, как рабочая группа объявила свое решение.

Когда началось заседание Мосгоризбиркома, Соболь обратилась к председателю комиссии Валентину Горбунову с требованием немедленно рассмотреть результаты независимой экспертизы и зарегистрировать ее в качестве кандидата. В ходе заседания она несколько раз перебивала председателя.

"Ваши действия попадают под статью воспрепятствование работы комиссии. Пройдите в приемную, закончится заседание, и вас с удовольствием выслушаю Мы сейчас поставим вопрос с предложением обратиться в следственный комитет, что вы мешаете нам работать", - сказал Горбунов, предложив коллегам удалиться.