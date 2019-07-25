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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома

Вчера, 17:03
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Любовь Соболь. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь в четверг сорвала заседание Мосгоризбиркома, члены комиссии удалились в закрытый зал заседаний, прессу туда не пускают, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала оставить в силе отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму Соболь. Она осталась в зале заседаний после того, как рабочая группа объявила свое решение.
Когда началось заседание Мосгоризбиркома, Соболь обратилась к председателю комиссии Валентину Горбунову с требованием немедленно рассмотреть результаты независимой экспертизы и зарегистрировать ее в качестве кандидата. В ходе заседания она несколько раз перебивала председателя.
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"Ваши действия попадают под статью воспрепятствование работы комиссии. Пройдите в приемную, закончится заседание, и вас с удовольствием выслушаю Мы сейчас поставим вопрос с предложением обратиться в следственный комитет, что вы мешаете нам работать", - сказал Горбунов, предложив коллегам удалиться.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуЛюбовь СобольМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
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