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РИА Новости

В Госдуме предложили ввести санкции против украинских портов

Вчера, 16:59
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© REUTERS / State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко предложил в связи с задержанием украинскими силовиками российского танкера поставить вопрос о введении санкций против портов Украины.
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Вчера, 16:55
Моряков с захваченного Украиной российского танкера отпустили
"После задержания танкера у России есть все основания инициировать международное разбирательство с Украиной по делу о международном терроризме. А пока, чтобы охладить пыл украинских властей в их агрессивной антироссийской политике, нужно ставить вопрос введения санкций против портов Украины, которые не могут гарантировать безопасность гражданских судов и, по сути, превратились в пиратские пристанища, где царит разбой, санкционированный властями", - сказал РИА Новости Козенко.
По его словам, Россия должна поставить перед украинскими властями вопрос о немедленном освобождении захваченного танкера.
Как сообщило издание Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ, моряков с задержанного танкера уже отпустили.
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Задержание российского танкера на УкраинеАндрей КозенкоРоссияУкраинаВ мире
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