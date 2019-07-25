В Госдуме предложили ввести санкции против украинских портов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко предложил в связи с задержанием украинскими силовиками российского танкера поставить вопрос о введении санкций против портов Украины.

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.

"После задержания танкера у России есть все основания инициировать международное разбирательство с Украиной по делу о международном терроризме. А пока, чтобы охладить пыл украинских властей в их агрессивной антироссийской политике, нужно ставить вопрос введения санкций против портов Украины, которые не могут гарантировать безопасность гражданских судов и, по сути, превратились в пиратские пристанища, где царит разбой, санкционированный властями", - сказал РИА Новости Козенко.

По его словам, Россия должна поставить перед украинскими властями вопрос о немедленном освобождении захваченного танкера.