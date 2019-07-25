Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T16:57Z
https://ria.ru/20190725/1556879735.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155688/20/1556882068_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_7c9e94945fc2a4c97cdc35d5da1225b8.jpg
РИА Новости

В Киеве завершился допрос Порошенко

Вчера, 16:57
1104
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 25 июля 2019
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 25 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 25 июля 2019
КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко вышел с допроса в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", передаёт корреспондент РИА Новости.
Порошенко вышел к журналистам вместе со своим адвокатом.
Допрос длился больше часа.
Бывший зам главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов ранее подал в Государственное бюро расследований заявление, в котором обвинил Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода "Кузница на рыбальском". По его словам, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств.
Экс-президент Украины Петр Порошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве
24 июля, 16:05
"Растянутая во времени месть". Политолог о допросах ПорошенкоБывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований, сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что в интересах новой власти затягивать уголовный процесс над Порошенко.
1140201
Обсудить 1
Петр ПорошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
РИА
Новости
Лососевая путина
Убивайте их: в Норвегии пожаловались на вторжение "русских лососей"
Кадр из сериала Игра престолов
Создатели "Игры престолов" ответили на петицию недовольных фанатов
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Лента
новостей
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Несколько человек пытались напасть на Порошенко после допроса
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Украинские СМИ сообщили подробности задержания российского танкера
Михаил Ширвиндт
Михаил Ширвиндт подал на развод
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Бесменный гитарист группы Кино Юрий Каспарян и Симфонический оркестр Государственного Эрмитажа исполняют песню В. Цоя
Гитарист "Кино" объяснил, почему они сыграли песню Metallica на концерте
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
В Госдуме назвали задержание российского танкера большой ошибкой Зеленского
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Моряков с захваченного Украиной российского танкера отпустили
Флаг Абхазии в Пицунде
Кино, вино и Рица: чем Абхазия притягивает туристов
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
СМИ назвали возможную причину смерти президента Туниса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
Лента новостейМолния