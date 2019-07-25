В Киеве завершился допрос Порошенко

КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко вышел с допроса в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", передаёт корреспондент РИА Новости.
Порошенко вышел к журналистам вместе со своим адвокатом.
Допрос длился больше часа.
Бывший зам главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов ранее подал в Государственное бюро расследований заявление, в котором обвинил Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода "Кузница на рыбальском". По его словам, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств.
24 июля, 16:05"Растянутая во времени месть". Политолог о допросах ПорошенкоБывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований, сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что в интересах новой власти затягивать уголовный процесс над Порошенко.