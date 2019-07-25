В Киеве завершился допрос Порошенко

"Растянутая во времени месть". Политолог о допросах Порошенко Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований, сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что в интересах новой власти затягивать уголовный процесс над Порошенко.