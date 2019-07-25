"Аэроэкспресс" в августе отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", которая осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, в некоторые дни августа отменяет ряд ночных и утренних рейсов между аэропортом "Шереметьево" и Белорусским вокзалом, следует из сообщения компании.

"Компания сообщает об изменениях в графике движения поездов на Шереметьевском направлении в августе в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Часть рейсов будет отменена", - говорится в сообщении в четверг.

В ночь с 1 на 2 августа, со 2 на 3 августа, с 5 на 6 августа, с 6 на 7 августа отменяются рейсы с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" в 22.30, 23.30, 5.30 и 6.00, в обратном направлении - в 23.00, 00.30, 7.00.

"Аэроэкспресс" просит пассажиров заблаговременно планировать поездку в аэропорт и предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов.

"Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла – "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".