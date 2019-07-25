Моряков с захваченного Украиной российского танкера отпустили

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. СБУ отпустила моряков с задержанного российского танкера в порту Измаил в Одесской области, однако судно останется на Украине, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Денис Голенко.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала агентству, что десять моряков сейчас направляются в Молдавию на автобусе, откуда вылетят в Москву.

"Они не задерживались, никаких процессуальных претензий — ни в нарушении административного, ни в нарушении уголовного, ни в нарушении гражданского права — к ним не предъявлялось. Проверили их паспорта и посадили на автобус", — отметила она.

Задержание российского танкера прокомментировали в МИД. Замглавы дипломатического ведомства Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Москва считает подобные действия плохой новостью и продолжением провокационных действий ряда сил в Киеве.

"Кто-то в Киеве хочет жесткого продолжения собственной провокации от 25 ноября (в Керченском проливе). Мы будем тщательно разбираться в происшедшем", — сказал он.

"Наступает час истины"

На задержание отреагировали в обеих палатах российского парламента. Так, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев написал в фейсбуке, что президент Украины Владимир Зеленский должен разъяснить свою позицию по ситуации.

По его словам, либо Зеленский продолжает провокацию ушедших властей, либо СБУ пытается втянуть президента в "эту заскорузлую провокацию", тогда он — "всего лишь инструмент в руках украинских силовиков предыдущего разлива".

"Обстоятельства подлежат оперативному уточнению. Позиция Зеленского — немедленному разъяснению. <...> Наступает час истины", — подчеркнул Косачев.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что Россия может поднять вопрос освобождения задержанного Украиной танкера в Совбезе ООН и других международных организациях.

"Киев грубейшим образом нарушает не только морское право, но и международное законодательство. Мы ждем официальных объяснений и извинений", — добавил он.

Задержание танкера

Ранее СБУ задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы.

Владимир Путин оценил действия киевских властей как провокацию накануне выборов президента Украины.