Убивайте их: в Норвегии пожаловались на вторжение "русских лососей"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Норвежские рыбаки и ученые жалуются на нашествие "русских лососей", которое угрожает местным видам рыб. Об этом Норвежские рыбаки и ученые жалуются на нашествие "русских лососей", которое угрожает местным видам рыб. Об этом сообщает Dagbladet.

В середине прошлого века СССР развел горбушу в реках Кольского полуострова в надежде на то, что она будет ресурсом. Однако со временем рыбы стало слишком много, говорится в статье.

Жители Финнмарка считают распространение горбуши "вторжением" и пытаются ему противостоять.

"Они наводнили здешние реки. Сегодня утром я поймал примерно 20 "русских лососей", — пожаловался житель Киркенеса Эйстейн Хансен.

Неподалеку от норвежско-российской границы Ассоциация охотников и рыболовов Сёр-Варангера установила ловушку на лосося.

Глава организации Рольф Колльстрём поблагодарил местные власти за поддержку борьбы и призвал Осло не оставаться в стороне.

"Природоохранные органы страны должны заняться этим на национальном уровне и составить общий план по борьбе с этим явлением", — отмечает Колльстрём.

Активист напомнил, что в 2017 году был зафиксирован исторический рекорд "нашествия". Сейчас ассоциация "напряженно следит" за развитием событий.

Научное сообщество тоже обеспокоено перемещением рыбы. Профессор Университета Тромсё Эва Турстад уверена, что "русские лососи" могут вытеснить местные виды и стать проблемой. Жизненный цикл горбуши длится два года, и все особи погибают после нереста. Ученый считает, что избыток гниющей рыбы в реках может привести к негативным последствиям для окружающей среды.

"Убивайте их", — призывает Турстад.