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РИА Новости

В амстердамском аэропорту из-за технического сбоя отменили сто рейсов

Вчера, 16:49
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© AFP 2019 / ANP/Marcel AntonisseАэропорт "Схипхол" в Амстердаме
Аэропорт Схипхол в Амстердаме
© AFP 2019 / ANP/Marcel Antonisse
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Не менее 100 рейсов отменены в аэропорту Амстердама Схипхол в четверг после сбоя в системе заправки самолетов топливом, говорится на официальном сайте воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что в среду около 180 рейсов были отменены в аэропорту из-за сбоя, вызванного неисправностью в оборудовании компании-подрядчика Aircraft Fuel Supply. Позже проблема с заправкой самолетов была устранена, однако администрация аэропорта предупредила пассажиров о возможных нарушениях его работы и отмене рейсов на следующий день в четверг.
Самолеты авиакомпаний EasyJet и KLM после столкновения в аэропорту Амстердама. 9 июля 2019
9 июля, 13:19
В амстердамском аэропорту столкнулись два самолета
"Различные авиакомпании отменили 100 рейсов в Схипхол и из него", - сообщила администрация аэропорта, призвав пассажиров проверять статус своего рейса заранее.
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