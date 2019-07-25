В амстердамском аэропорту из-за технического сбоя отменили сто рейсов

Ранее сообщалось, что в среду около 180 рейсов были отменены в аэропорту из-за сбоя, вызванного неисправностью в оборудовании компании-подрядчика Aircraft Fuel Supply. Позже проблема с заправкой самолетов была устранена, однако администрация аэропорта предупредила пассажиров о возможных нарушениях его работы и отмене рейсов на следующий день в четверг.