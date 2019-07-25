В амстердамском аэропорту из-за технического сбоя отменили сто рейсов

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Не менее 100 рейсов отменены в аэропорту Амстердама Схипхол в четверг после сбоя в системе заправки самолетов топливом, говорится на официальном сайте воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что в среду около 180 рейсов были отменены в аэропорту из-за сбоя, вызванного неисправностью в оборудовании компании-подрядчика Aircraft Fuel Supply. Позже проблема с заправкой самолетов была устранена, однако администрация аэропорта предупредила пассажиров о возможных нарушениях его работы и отмене рейсов на следующий день в четверг.
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"Различные авиакомпании отменили 100 рейсов в Схипхол и из него", - сообщила администрация аэропорта, призвав пассажиров проверять статус своего рейса заранее.