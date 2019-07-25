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РИА Новости
Культура

Умер народный артист России Анатолий Торопов

Вчера, 16:46
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Анатолий Торопов
Актер Анатолий Торопов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Один из старейших актеров Малого театра, народный артист России Анатолий Торопов скончался в четверг на 92-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"Малый театр скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича. О месте и времени прощания мы сообщим дополнительно", — говорится в сообщении на сайте театра.

Торопов после окончания Высшего театрального училища имени Щепкина в 1952 году был принят в труппу Малого театра, где служил 67 лет. Одним из любимых авторов Торопова был Александр Островский, актер играл в пьесах "Пучина", "Лес", "Доходное место", "Волки и овцы" и многих других. Он также снялся в таких фильмах, как "Северная повесть", "Угрюм-река", "Хождение по мукам".
"Прощаясь с этим замечательным артистом, коллектив Малого театра низко кланяется его памяти и благодарит за радость общения и долгие годы служения искусству", — сказано в некрологе.
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КультураМалый театрРоссия
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