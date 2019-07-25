Силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ в Донбассе, заявили в ДНР

"Украинские боевики по-прежнему продолжают активно препятствовать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ - ред.) ОБСЕ. Так, 22 и 23 июля нами зафиксирована работа станций помех 20 и 305 батальонов радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Украины на Мариупольском и Горловском направлениях... Таким образом блокируются сигналы управления беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Вооруженные силы Украины скрывают нарушения минских договоренностей, проводя стягивание техники к линии соприкосновения", - заявил Безсонов.