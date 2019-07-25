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РИА Новости

СБУ пообещала опубликовать детали задержания российского танкера

Вчера, 16:39
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© REUTERS / State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины обещает позже опубликовать подробную информацию о задержании российского танкера в Одессой области и сообщить о членах экипажа.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
"Служба (безопасности - ред.) сегодня дала ту информацию, которая не вредит следствию, - все детали, в том числе и в отношении членов экипажа, расскажем позже!" - написала пресс-секретарь СБ Украины Елена Гитлянская на своей странице в Facebook в четверг.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Стоп-кадр видео задержания российского танкера
Вчера, 15:36
Опубликовано видео задержания Украиной российского танкера
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Задержание российского танкера на УкраинеЕлена ГитлянскаяСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
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