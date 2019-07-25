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РИА Новости

Эксперты: будущее программы маткапитала зависит от экономической ситуации

Вчера, 16:35
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Будущее программы материнского капитала, ее возможное продление до 2025 года или бессрочность зависит от экономической ситуации в России, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы по предоставлению материнского капитала до 2025 года. Она отметила, что это решение может быть принято до конца года. В свою очередь первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко заявил РИА Новости, что в ведомстве считают, что программа материнского капитала должна быть бессрочной.
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Как заявила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, несмотря на пользу, которую приносит материнский капитал, не стоит спешить с введением этой нормы на постоянной основе.
"Продление - это было бы хорошо, а вот говорить о стабильной норме законодательства, чтобы это осталось на века - мы не знаем тех параметров макроэкономических, которые в последующем могут сложиться. И может сложиться ситуация при каких-то потрясениях макроэкономических, микроэкономических и так далее, что будут проблемы с выплатой, и тогда это социальный стресс", - сказала Малева.
Женщина гуляет с детьми в парке
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По мнению заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергея Шульгина, переход программы маткапитала в разряд постоянных положительно сказался бы на ее результатах, поскольку "самая главная проблема всех программ стимулирования рождаемости - это их срочность". По его словам, демографы считают, что временные рамки искажают календарь рождений.
При этом, по его мнению, "это очень дорогое удовольствие для страны - иметь бессрочную программу".
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Социальный навигаторРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Материнский капиталТатьяна МалеваВалентина МатвиенкоАлексей ВовченкоОбществоЭкономика
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