Китай планирует в августе запустить микроракету-носитель "Цзелун-1"

ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Китай планирует в августе этого года осуществить первый запуск своей новой микроракеты-носителя "Цзелун-1", предназначенной для коммерческих миссий, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Ранее сообщалось, что запуск произведут в первой половине этого года, однако монтаж ракеты, а также все необходимые проверки и тесты завершились только к середине июля. В настоящий момент ракету наземным транспортом перевозят с завода на космодром Цзюцюань в китайской северо-западной провинции Ганьсу, откуда и планируется произвести запуск.

В августе 2018 года CASC представила проект своей новой микроракеты-носителя "Цзелун-1". Сообщалось, что ракета станет первой в серии малогабаритных ракет-носителей "Цзелун" и будет способна нести до 150 килограммов полезного груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров. Разработкой и строительством ракеты-носителя занималась компания Chinarocket Co. при CASC.

Несмотря на свои небольшие размеры, твердотопливная ракета "Цзелун-1" сможет работать по программе запусков "одна ракета — один спутник" и "одна ракета — много спутников", то есть нести на орбиту сразу несколько космических аппаратов. Общая длина ракеты составляет 19,5 метров, диаметр – 1,2 метра, стартовый вес - 23,1 тонны.