Захват Киевом российского танкера направлен на срыв диалога, уверен эксперт

"Это не усиление переговорных позиций, это крест на переговорах как таковых. Мы за последние пять лет видели, что инициативы, направленные на давление на РФ, оборачиваются ничем. Если это будет означать, что украинское государство в очередной раз пошло на захват заложников в виде российских граждан, чтобы попытаться обменять их на моряков, которые находятся в России... то это будет означать полный провал попыток налаживания хоть какого-то диалога между двумя государствами. Я не думаю, что политики в здравом уме, в том числе новый президент и его окружение, могли бы пойти на такое", - считает Денисов.