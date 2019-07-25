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РИА Новости

Захват Киевом российского танкера направлен на срыв диалога, уверен эксперт

Вчера, 16:32
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© Фото : СБУЗадержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
© Фото : СБУ
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Задержание Службой безопасности Украины российского танкера – это "безумная провокация" украинских силовых ведомств, направленная на срыв попыток диалога Москвы и Киева, считает директор Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
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"Первое ощущение – это безумная провокация, которая должна поставить крест на всех инициативах, связанных с диалогом. Это целенаправленная провокация представителей некоторых силовых ведомств Украины", - заявил Денисов РИА Новости.
По его словам, он не верит, что инициатива могла идти из Киева.
"Это не усиление переговорных позиций, это крест на переговорах как таковых. Мы за последние пять лет видели, что инициативы, направленные на давление на РФ, оборачиваются ничем. Если это будет означать, что украинское государство в очередной раз пошло на захват заложников в виде российских граждан, чтобы попытаться обменять их на моряков, которые находятся в России... то это будет означать полный провал попыток налаживания хоть какого-то диалога между двумя государствами. Я не думаю, что политики в здравом уме, в том числе новый президент и его окружение, могли бы пойти на такое", - считает Денисов.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Вчера, 15:52
Карасин назвал плохой новостью сообщение о задержании танкера Neyma
13100249
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Спортсмены и команды
Денис Денисов
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Популярные комментарии
Безумие было посылать танкер в порт Украины ! Кто послал туда экипаж - на тех и обменивать надо ... !!!
25 июля, 16:43
валерий голубев
2800000
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