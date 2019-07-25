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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Москве экстренно госпитализировали протоиерея Димитрия Смирнова

Вчера, 16:28
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в справочной больницы.

"Смирнов Дмитрий Николаевич лежит — 6-й корпус, кардиореанимация, состояние тяжелое, вечером температура была 39,4, утром — 36,6. На сегодня он в реанимации", — сказали в клинике.

В свою очередь в окружении священнослужителя РИА Новости сообщили, что его состояние здоровья не вызывает никаких опасений.
"С ним все хорошо, не волнуйтесь", — сказал собеседник агентства.
Он также опроверг информацию некоторых СМИ о том, что у Смирнова якобы произошел инсульт.
Протоиерей Димитрий Смирнов — священнослужитель Русской Православной Церкви, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, проректор Православного Свято-Тихоновского богословского университета, декан факультета православной культуры Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, сопредседатель Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Московского Патриархата.
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Религия и мировоззрениерелигияПротоиерей Димитрий СмирновРоссияОбщество
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25 июля, 16:47
DRDer Rufname
34400513
зачем реанимация, пусть в рай летит
25 июля, 17:15
АДАлекс Да
24100212
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