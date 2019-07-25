В Москве экстренно госпитализировали протоиерея Димитрия Смирнова

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в справочной больницы.

"Смирнов Дмитрий Николаевич лежит — 6-й корпус, кардиореанимация, состояние тяжелое, вечером температура была 39,4, утром — 36,6. На сегодня он в реанимации", — сказали в клинике.

В свою очередь в окружении священнослужителя РИА Новости сообщили, что его состояние здоровья не вызывает никаких опасений.

"С ним все хорошо, не волнуйтесь", — сказал собеседник агентства.

Он также опроверг информацию некоторых СМИ о том, что у Смирнова якобы произошел инсульт.