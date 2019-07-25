Центробанк Турции резко снизил ключевую ставку

АНКАРА, 25 июл – РИА Новости. Центробанк Турции принял решение снизить ключевую ставку сразу на 4,25 процентного пункта - с 24% до 19,75% годовых, сообщил в четверг регулятор.

"Совет по денежно-кредитной политике принял решение снизить ставку по недельным операциям РЕПО с 24% до 19,75% годовых", – говорится в сообщении.

Ранее председатель Центрального банка Турции Мурат Четинкая был отправлен в отставку. Указ об этом в начале июля подписал президент страны Тайип Эрдоган, объяснивший свое решение тем, что экс-глава регулятора не выполнял указания о снижении ключевой ставки. Новым председателем ЦБ Турции был назначен бывший заместитель Четинкая Мурат Уйсал.