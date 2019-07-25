Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T16:38Z
https://ria.ru/20190725/1556878144.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Центробанк Турции резко снизил ключевую ставку

Вчера, 15:07
226
АНКАРА, 25 июл – РИА Новости. Центробанк Турции принял решение снизить ключевую ставку сразу на 4,25 процентного пункта - с 24% до 19,75% годовых, сообщил в четверг регулятор.
"Совет по денежно-кредитной политике принял решение снизить ставку по недельным операциям РЕПО с 24% до 19,75% годовых", – говорится в сообщении.
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
16 июля, 11:53
Санкции ЕС не окажут влияния на турецкую экономику, считает эксперт
Ранее председатель Центрального банка Турции Мурат Четинкая был отправлен в отставку. Указ об этом в начале июля подписал президент страны Тайип Эрдоган, объяснивший свое решение тем, что экс-глава регулятора не выполнял указания о снижении ключевой ставки. Новым председателем ЦБ Турции был назначен бывший заместитель Четинкая Мурат Уйсал.
Турция столкнулась в прошлом году с обвалом курса национальной валюты на фоне геополитического накала отношений с США. Турецкий центробанк в середине сентября повысил ключевую ставку на 6,25 процентного пункта - до 24% годовых, что способствовало укреплению турецкой лиры. После этого размер ставки не менялся.
400000
Обсудить 0
ЭкономикаТурцияВ мире
Рекомендуем
Колонна турецкой военной техники в провинции Алеппо, Сирия
Турция пригрозила новой операцией в Сирии, если не договорится с США
РИА
Новости
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
США надеются продолжить с Турцией переговоры о зоне безопасности в Сирии
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Задержанное СБУ российское судно везло две тысячи тонн груза
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Карасин назвал плохой новостью сообщение о задержании танкера Neyma
Лента
новостей
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию
На юге Франции самолет выехал за пределы ВПП, пилот катапультировался
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
В МИД Украины пообещали "дожать Кремль" в вопросе освобождения моряков
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов
Покупатель в супермаркете
Россия занимает 38 место в мире по экспорту "зеленых" товаров
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Экипаж задержанного на Украине танкера возвращается домой
Юрий Трутнев
Трутнев призвал интенсивнее изучать недра Арктики
Зенитный ракетный комплекс С-400
Москва и Анкара ведут переговоры о производстве элементов С-400 в Турции
СМИ: Анкара нанесла удар по организаторам убийства дипломата в Эрбиле
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Украинские СМИ сообщили подробности задержания российского танкера
Алмазбек Атамбаев
Атамбаев вернулся в Киргизию после визита в Москву
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
Лента новостейМолния