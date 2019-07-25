Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T16:28Z
https://ria.ru/20190725/1556878107.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155647/29/1556472908_0:257:3077:1988_1036x0_80_0_0_dcd7fdf43007b1c279d69021cb8c0197.jpg
РИА Новости

Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию

Вчера, 16:26
3807
© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия завершила исполнение первого этапа поставок комплексов ПВО С-400 в Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы во военно-техническому сотрудничеству.
"Российская сторона завершила первый этап поставки систем С-400 в Турцию. Остальная часть имущества будет поставлена в соответствии с согласованными сроками", - сказали в ведомстве.
Ранее в четверг о завершении первого этапа поставок российских С-400 сообщило Минобороны Турции, а в начале недели эту информацию анонсировал глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. Сколько всего этапов запланировано в рамках поставок и что включает каждый из них, не разглашается.
При этом известно, что всего контракт предполагает поставку четырех дивизионов. Комплексы должны заступить на боевое дежурство в начале следующего года, заявлял глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Зенитный ракетный комплекс С-400
22 июля, 23:00
"Это был сигнал": турецкие СМИ рассказали о значимости С-400 для Анкары
Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Зенитная ракетная система С-400: российский Триумф
30 августа 2012, 10:00
Зенитная ракетная система С-400: российский "Триумф"Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф" была принята на вооружение 28 апреля 2007 года. Комплекс предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения и, по словам экспертов, не имеет аналогов в мире.
24200013
Обсудить 1
С-400 «Триумф»ТурцияРоссияБезопасностьЭкономика
Рекомендуем
Певец Григорий Лепс
В МВД Латвии не увидели причин для включения Лепса в "черный список"
РИА
Новости
В Уфе арестовали кассиршу, обвиняемую в краже у банка 6,5 миллиона рублей
Листы с денежными купюрами
Правительство выделит 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Моряков с захваченного Украиной российского танкера отпустили
Лента
новостей
Люди проходят мимо ресторана быстрого питания Макдоналдс на улице Большая Бронная в Москве
Американскую журналистку восхитил российский "Макдоналдс"
Владелец детско-оздоровительного лагеря Холдоми Виталий Бурлаков в суде. Стоп-кадр видео СК РФ
Суд арестовал трех фигурантов дела о пожаре в лагере, где погибли дети
Австрийские полицейские
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ
Лососевая путина
Убивайте их: в Норвегии пожаловались на вторжение "русских лососей"
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
Памятник героям Первой мировой войны в Москве. Архивное фото
В Госдуме предложили создать в России музей истории Первой мировой войны
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне рассказали, что будет делать шестилетний "охранник" Кадырова
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
Путин дал поручения по ликвидации последствий паводка в Приангарье
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже. Архивное фото
Во Франции собрали почти 270 миллионов евро на реконструкцию Нотр-Дама
Суд арестовал директора лагеря под Хабаровском, где при пожаре погибли дети
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
Лента новостейМолния