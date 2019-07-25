Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия завершила исполнение первого этапа поставок комплексов ПВО С-400 в Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы во военно-техническому сотрудничеству.

"Российская сторона завершила первый этап поставки систем С-400 в Турцию. Остальная часть имущества будет поставлена в соответствии с согласованными сроками", - сказали в ведомстве.

Ранее в четверг о завершении первого этапа поставок российских С-400 сообщило Минобороны Турции, а в начале недели эту информацию анонсировал глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. Сколько всего этапов запланировано в рамках поставок и что включает каждый из них, не разглашается.

При этом известно, что всего контракт предполагает поставку четырех дивизионов. Комплексы должны заступить на боевое дежурство в начале следующего года, заявлял глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.