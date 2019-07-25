Атамбаев вернулся в Киргизию после визита в Москву

БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вернулся в республику после краткого визита в Москву, передает корреспондент РИА Новости.

Борт авиакомпании "РусДжет", на котором прилетел президент, приземлился на аэродроме российской авиабазы в городе Кант. Возле ворот базы возвращения экс-лидера ждали его сторонники.

В Россию бывший глава государства вылетел в среду. В Москве он встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Как заявил сам Атамбаев, на встрече стороны говорили о ситуации в Киргизии и в регионе, о необходимости политической стабильности и примирении между экс-президентом и действующей властью.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.