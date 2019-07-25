Турция пригрозила новой операцией в Сирии, если не договорится с США

АНКАРА, 25 июл – РИА Новости. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о возможном начале новой турецкой операции на севере Сирии, если с США не удастся достичь согласия о зоне безопасности в этом регионе.

Делегацию США, которая в понедельник прибыла в Анкару, возглавил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Он провел переговоры с Акаром о создании зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата.

"Мы передали все наши предложения прибывшей из США делегации. Ожидаем, что они изучат их и немедленно ответят. Мы еще раз подчеркнули, что не потерпим задержки и будем использовать нашу инициативу, если это необходимо",- цитирует Акара агентство Anadolu

Отмечается, что министр заявил это во время обсуждения с высокопоставленными турецкими военными возможной операции Турции на северо-востоке Сирии.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что новое предложение, которое выдвинули США, по созданию зоны безопасности в Сирии, не устраивает Турцию. Он отметил, что у Турции "заканчивается терпение", и предупредил, что "если не удастся достичь договоренности", то Турция будет действовать самостоятельно.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.