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РИА Новости
Война в Сирии

Турция пригрозила новой операцией в Сирии, если не договорится с США

Вчера, 16:21
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© AFP 2019 / Omar Haj-KadourКолонна турецкой военной техники в провинции Алеппо, Сирия
Колонна турецкой военной техники в провинции Алеппо, Сирия
© AFP 2019 / Omar Haj-Kadour
Колонна турецкой военной техники в провинции Алеппо, Сирия . Архивное фото
АНКАРА, 25 июл – РИА Новости. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о возможном начале новой турецкой операции на севере Сирии, если с США не удастся достичь согласия о зоне безопасности в этом регионе.
Делегацию США, которая в понедельник прибыла в Анкару, возглавил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Он провел переговоры с Акаром о создании зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата.
"Мы передали все наши предложения прибывшей из США делегации. Ожидаем, что они изучат их и немедленно ответят. Мы еще раз подчеркнули, что не потерпим задержки и будем использовать нашу инициативу, если это необходимо",- цитирует Акара агентство Anadolu.
Отмечается, что министр заявил это во время обсуждения с высокопоставленными турецкими военными возможной операции Турции на северо-востоке Сирии.
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Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что новое предложение, которое выдвинули США, по созданию зоны безопасности в Сирии, не устраивает Турцию. Он отметил, что у Турции "заканчивается терпение", и предупредил, что "если не удастся достичь договоренности", то Турция будет действовать самостоятельно.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.
Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону шириной около 30 километров на территории, прилегающей к границе с Турцией. Эрдоган выразил согласие с этой идеей при условии, что зону будет контролировать Турция.
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Война в СирииТурцияСирияСША
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