Задержанное СБУ российское судно везло две тысячи тонн груза

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Задержанное на Украине российское судно Nika Spirit шло из порта Кавказ через Румынию в Измаил, на его борту 2 тысячи тонн груза, сообщил РИА Новости координатор в РФ Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Сергей Фишов.

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер. Если речь идёт о захвате россиян в заложники, последствия не заставят себя ждать, отметили в ведомстве.