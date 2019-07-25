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РИА Новости

Задержанное СБУ российское судно везло две тысячи тонн груза

Вчера, 16:18
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© Фото : СБУЗадержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
© Фото : СБУ
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Задержанное на Украине российское судно Nika Spirit шло из порта Кавказ через Румынию в Измаил, на его борту 2 тысячи тонн груза, сообщил РИА Новости координатор в РФ Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Сергей Фишов.
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер. Если речь идёт о захвате россиян в заложники, последствия не заставят себя ждать, отметили в ведомстве.
Стоп-кадр видео задержания российского танкера
Вчера, 15:36
Опубликовано видео задержания Украиной российского танкера
"Танкер шел с двумя тысячами тонн груза на борту. Из порта Кавказ через Румынию по Дунаю в Измаил. Судну 30 лет", - рассказал РИА Новости Фишов.
Он уточнил, что федерация не получала обращений с судна, коллективным договором оно не покрыто.
Как сообщили РИА Новости в Российском профессиональном союзе моряков, порт приписки судна - Таганрог.
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Задержание российского танкера на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
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