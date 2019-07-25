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РИА Новости

Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар

Вчера, 16:14
139015
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Девочка, находившаяся в палаточном лагере "Холдоми" во время пожара, рассказала подробности трагедии.
Посреди ночи в палатку забежал вожатый с криком "Пожар!" По словам девочки, в отряде она проснулась первой. Криков о помощи школьница не слышала.
"Гарью не пахло, звук был, как дождь. Я ничего не думала, что там гореть может. Я падаю на пол, выбегаю в шортах", — приводит телеканал РЕН ТВ ее слова.
Снаружи девочка увидела обгоревшую дотла палатку, рядом стала загораться другая. После этого школьница вернулась, чтобы разбудить остальных детей. Их вывели на стадион и стали пересчитывать, рассказала собеседница РЕН ТВ.
Пожар в Хабаровском крае
23 июля, 15:08
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"Мы там стояли минут десять, может, больше. Вожатые быстро собрались. Туда принесли пледы, пожарные приехали только через 20 минут. Сирена тоже сработала, только когда мы уже на стадион пришли. Некоторые были в плавках, дали футболки, пледы, чай, вожатые успокаивали", — отметила она.
По словам девочки, отряд стали будить около 02:30 ночи. Пожарные приехали в 03:05, примерно через 20 минут после вызова, добавила она.
"Пожарные тушили минут 40-50. Потому что всякие духи горели, дезодоранты. Криков никаких не было", — объяснила она.
Школьница рассказала, что в палатках работали обогреватели. На один из них кто-то из детей положил полотенце, которое впоследствии загорелось.
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
Вчера, 09:10
Власти поддержали идею о награде для мальчика, спасавшего детей в лагере
Пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. В результате происшествия погибли четверо детей. Еще четыре ребенка и пять взрослых получили различные травмы. Всего в лагере находилось 189 детей.
Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, сгорели 20 из 26 палаток. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.
СК возбудил уголовное дело. Суд Солнечного района Хабаровского края арестовал трех фигурантов дела — Эдуарда Новгородцева, начальника отдела надзора и профилактических работ ГУ МЧС по Хабаровскому краю, Виталия Бурлакова, руководителя фирмы, владеющей лагерем, и директора "Холдоми" Максима Кузнецова.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Если верить девочке и загорелось полотенце положенное на обогреватель то обогреватели были открытого типа.А это преступление.
25 июля, 16:40
ПВПыхтачок Винипыхов
1400002
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