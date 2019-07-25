Дрозденко рассказал о планах строительства в Ленобласти спортобъектов

С.–ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Ввести в регионе единый стандарт, по которому в каждом населенном пункте со статусом города должны быть построены пять спортивных объектов, в сельском поселении – по три, поручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Сегодня область занимает 44 место в России по количеству людей, постоянно занимающихся спортом. Место недостойное Ленинградской области. Наша задача – привлечь население в массовый спорт через строительство спортивных сооружений на всей территории. Чтобы люди занимались спортом, нужно сделать так, чтобы им было, где заниматься", - сказал Дрозденко на заседании областного правительства, одним из вопросом которого стала стратегия развития региона на ближайшие десять лет.
Глава региона добавил, что в любом городе, независимо от числа жителей, должны быть построены минимум пять объектов: физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), стадион, лыжная или лыжно-роллерная освещенная трасса зимой и пешеходную летом, велодорожки и спортивный парк для занятия спортом на открытом воздухе. В свою очередь, каждое сельское поселение должно иметь три объекта - ФОК, стадион и лыжную трассу. При этом, по словам Дрозденко, при каждой школе должны быть построены открытая и закрытая спортивная площадки.