Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T16:13Z
https://ria.ru/20190725/1556877462.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Ленинградская область

Дрозденко рассказал о планах строительства в Ленобласти спортобъектов

Вчера, 16:13
86
С.–ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Ввести в регионе единый стандарт, по которому в каждом населенном пункте со статусом города должны быть построены пять спортивных объектов, в сельском поселении – по три, поручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Сегодня область занимает 44 место в России по количеству людей, постоянно занимающихся спортом. Место недостойное Ленинградской области. Наша задача – привлечь население в массовый спорт через строительство спортивных сооружений на всей территории. Чтобы люди занимались спортом, нужно сделать так, чтобы им было, где заниматься", - сказал Дрозденко на заседании областного правительства, одним из вопросом которого стала стратегия развития региона на ближайшие десять лет.
Глава региона добавил, что в любом городе, независимо от числа жителей, должны быть построены минимум пять объектов: физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), стадион, лыжная или лыжно-роллерная освещенная трасса зимой и пешеходную летом, велодорожки и спортивный парк для занятия спортом на открытом воздухе. В свою очередь, каждое сельское поселение должно иметь три объекта - ФОК, стадион и лыжную трассу. При этом, по словам Дрозденко, при каждой школе должны быть построены открытая и закрытая спортивная площадки.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Вчера, 14:14
Дрозденко предложил создать новый турмаршрут по пушкинским местам
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
Рекомендуем
Вид на озеро со смотровой площадки Осиновецкого маяка Всеволожского района Ленинградской области
Глава Ленобласти поручил разработать стандарты качества жизни в регионе
РИА
Новости
Бокситогорск кардинально преобразился ко Дню рождения Ленобласти
Ленинградcкая область учредила премии для победителей WorldSkills 2018
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко поддержал идею назвать новые улицы в честь 75-летия победы в ВОВ
Лента
новостей
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко предложил создать новый турмаршрут по пушкинским местам
Ивановская область приняла эстафету Всероссийского театрального марафона
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава КЧР поручил еженедельно проводить проверки состояния детских лагерей
Инновационные очистные сооружения построили в ленинградском Путилово
Жестокое убийство женщины в Подмосковье произошло на глазах ее ребенка
Иваново, Россия
Ивановская область намерена расширить сотрудничество с Турцией
Виды Москвы
Британскому бизнесу презентовали инвестиционный потенциал Москвы
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Дмитрий Медведев перед началом очередного заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы Единой России на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва
Медведев поддержал предложение о сокращении "бумажной" нагрузки на учителей
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
Лента новостейМолния