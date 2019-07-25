Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T16:44Z
https://ria.ru/20190725/1556877393.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152172/00/1521720046_0:347:6596:4057_1036x0_80_0_0_a211970532e8fdbc94ece94eba7648c1.jpg
РИА Новости
Туризм

РСТ: турфирмы не будут предлагать туры на субсидированные рейсы в Грузию

Вчера, 16:44
562
© Depositphotos / gregoryleeГород Тбилиси, Грузия
Город Тбилиси, Грузия
© Depositphotos / gregorylee
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские туроператоры не будут предлагать путевки в Грузию, сформированные на основе субсидированных транзитных авиаперевозок через Ереван, так как существуют рекомендации воздержаться от продаж грузинского туристического направления, заявила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Власти Грузии заявили, что готовы выделить более миллиона евро для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
"Российским туроператорам рекомендовано не продавать туры в Грузию. По истории с Египтом мы знаем, что турбизнесу не разрешали продавать туры в эту страну при отсутствии прямого авиасообщения даже с перелетом через третьи страны, хотя из Стамбула или Белоруссии, например, в таком варианте туристов везли бы уже зарубежные авиакомпании, которых запрет не касался", - напомнила собеседник агентства.
Она отметила, что такой вариант, возможно, подойдет для самостоятельных путешественников, которые решат добираться до Грузии через Ереван. Но пока действуют рекомендации, туроператоры такие программы продавать не будут.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители.
На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовал туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
10 июля, 14:19
Грузия за полгода заработала полтора миллиарда долларов за счет туризма
2600011
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмЕреванБатумиРоссияГрузия
Рекомендуем
Любовь Соболь
Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома
РИА
Новости
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Задержанное СБУ российское судно везло две тысячи тонн груза
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Украинские СМИ сообщили подробности задержания российского танкера
На юге Франции самолет выехал за пределы ВПП, пилот катапультировался
Лента
новостей
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ пообещала опубликовать детали задержания российского танкера
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт считает, что Зеленский одобрил задержание российского танкера
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Экипаж задержанного на Украине танкера возвращается домой
Юрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 21 июня 2017
Эксперт прокомментировал окончание "эпопеи Мюллера"
Набережная Батуми
В Грузии пройдет митинг за восстановление прежних отношений с Россией
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Грузинский лари
Курс грузинского лари обновил антирекорд
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Захват Киевом российского танкера направлен на срыв диалога, уверен эксперт
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Украина нашла замену российскому газу
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
В Госдуме предложили ввести санкции против украинских портов
Поезд Аэроэкспресс
"Аэроэкспресс" в августе отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
Лента новостейМолния