РСТ: турфирмы не будут предлагать туры на субсидированные рейсы в Грузию

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские туроператоры не будут предлагать путевки в Грузию, сформированные на основе субсидированных транзитных авиаперевозок через Ереван, так как существуют рекомендации воздержаться от продаж грузинского туристического направления, заявила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Власти Грузии заявили, что готовы выделить более миллиона евро для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.

"Российским туроператорам рекомендовано не продавать туры в Грузию. По истории с Египтом мы знаем, что турбизнесу не разрешали продавать туры в эту страну при отсутствии прямого авиасообщения даже с перелетом через третьи страны, хотя из Стамбула или Белоруссии, например, в таком варианте туристов везли бы уже зарубежные авиакомпании, которых запрет не касался", - напомнила собеседник агентства.

Она отметила, что такой вариант, возможно, подойдет для самостоятельных путешественников, которые решат добираться до Грузии через Ереван. Но пока действуют рекомендации, туроператоры такие программы продавать не будут.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители.

На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовал туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.