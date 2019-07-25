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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Кандидат в депутаты МГД Жданов отказался отвечать почти на все вопросы

Вчера, 16:10
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкИван Жданов и Илья Яшин
Иван Жданов и Илья Яшин
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, директор ФБК Иван Жданов на допросе в СК отказался отвечать практически на все вопросы следователя и оставлять ему образцы голоса, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Воронин.
"Практически на всех вопросах, кроме формальных, он воспользовался 51 статьей конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя. После допроса следователь пытался отобрать образцы голоса, он отказался", - сказал адвокат.
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По его словам, следователь не мотивировал свою просьбу, но, по практике, такие образцы нужны, если в деле есть прослушка и необходимо сравнить голоса. "Поэтому я предполагаю, что Ивана прослушивали", - заметил Воронин, добавив, что Жданова отпустили в качестве свидетеля, других следственных действий пока не назначено.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после несогласованных митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле 2019 года участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий избирательных комиссий. По мнению СК РФ, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
Четырнадцатого июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома провел ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей. Среди них Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.
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Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись. В ответ участники акции начали скандировать лозунги и отказались уходить из сквера. Некоторые участники, включая организаторов, пытались разбить там палаточный лагерь. По итогам полиция задержала 25 человек.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
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