ВСУ минируют территории у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики минируют территории у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее исполняющий обязанности главы подконтрольной ДНР Горловки Иван Приходько заявил, что в результате подрыва на мине погибла жительница поселка Зайцево, расположенного на окраине города.

"Погибшая находилась на своем приусадебном участке, расположенном в буферной зоне. Взрывное устройство было установлено украинскими диверсантами этой ночью, так как еще вчера погибшая работала на своем участке. В ходе осмотра места происшествия обнаружены еще две установленные противопехотные мины", - заявил Безсонов.

Кроме того, он напомнил, что военное ведомство ДНР не раз сообщало, что, прикрываясь очередным перемирием, украинские силовики производят оборудование своих позиций и минирование прилегающих территорий.

"Призываем мировую общественность обратить внимание на систематические нарушения норм и требований международного гуманитарного права и использовать все имеющиеся способы влияния на украинскую власть с целью прекратить уничтожение населения Донбасса", - заявил Безсонов.