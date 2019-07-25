ВСУ минируют территории у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики минируют территории у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Ранее исполняющий обязанности главы подконтрольной ДНР Горловки Иван Приходько заявил, что в результате подрыва на мине погибла жительница поселка Зайцево, расположенного на окраине города.
"Погибшая находилась на своем приусадебном участке, расположенном в буферной зоне. Взрывное устройство было установлено украинскими диверсантами этой ночью, так как еще вчера погибшая работала на своем участке. В ходе осмотра места происшествия обнаружены еще две установленные противопехотные мины", - заявил Безсонов.
Кроме того, он напомнил, что военное ведомство ДНР не раз сообщало, что, прикрываясь очередным перемирием, украинские силовики производят оборудование своих позиций и минирование прилегающих территорий.
"Призываем мировую общественность обратить внимание на систематические нарушения норм и требований международного гуманитарного права и использовать все имеющиеся способы влияния на украинскую власть с целью прекратить уничтожение населения Донбасса", - заявил Безсонов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.