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РИА Новости

Глава Минобороны Азербайджана провел совещание после крушения МиГ-29

Вчера, 16:03
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© Министерство Обороны АзербайджанаИстребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
© Министерство Обороны Азербайджана
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 25 июл – РИА Новости. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел служебное совещание в связи с крушением МиГ-29 ВВС республики, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Минобороны Азербайджана в четверг сообщило, что военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров, вероятно, упал в Каспийское море. Ведутся поиски пилота.
"Руководство министерства обороны и группа представителей соответствующих структур и служб побывали в оперативном штабе, созданном с целью расследования причин авиакатастрофы и проведения необходимых мероприятий. Было проведено служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. Министр дал соответствующее указание в связи с продолжением взаимодействия с другими государственными структурами", - говорится в сообщении.
Самолет МиГ-29. Архивное фото
3 ноября 2018, 18:54
Названа причина крушения МиГ-29 в Египте
010701
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Минобороны АзербайджанаЗакир ГасановМиГ-29АзербайджанВ мире
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