Глава Минобороны Азербайджана провел совещание после крушения МиГ-29

Минобороны Азербайджана в четверг сообщило, что военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров, вероятно, упал в Каспийское море. Ведутся поиски пилота.

"Руководство министерства обороны и группа представителей соответствующих структур и служб побывали в оперативном штабе, созданном с целью расследования причин авиакатастрофы и проведения необходимых мероприятий. Было проведено служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. Министр дал соответствующее указание в связи с продолжением взаимодействия с другими государственными структурами", - говорится в сообщении.