Эксперт назвал задержание Киевом танкера провокацией

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала российский танкер для того, чтобы в очередной раз спровоцировать обострение отношений с Россией и привлечь внимание Запада, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

"Украина добивается продолжения санкционного давления на Россию со стороны Запада. Почувствовав, что Запад остывает к этой идее, им постоянно нужны некие провокационные действия для того, чтобы напомнить (Западу), что идет война, идет борьба, что их должны поддержать. Они явно захватили танкер в расчете на ответные действия со стороны России, чтобы потом на эти ответные действия среагировал Запад. То есть это такой шантаж", - заявил эксперт РИА Новости.

Кроме этого, по словам Жарихина, "эта история еще раз показала, что с Украиной торговые отношения, в которых и задействован этот танкер (он же не просто так туда приплыл) надо прекращать".

"Украина называет нас агрессором, но бизнес, как говорится, важнее, но те, кто занимается этим бизнесом, в очередной раз попали", - отметил он.