Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T16:01Z
https://ria.ru/20190725/1556876917.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155687/51/1556875144_0:290:1191:960_1036x0_80_0_0_5e6d12ed05e18153785ba4c652aa33a6.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал задержание Киевом танкера провокацией

Вчера, 16:01
759
© REUTERS / State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала российский танкер для того, чтобы в очередной раз спровоцировать обострение отношений с Россией и привлечь внимание Запада, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Вчера, 15:50
Экипаж задержанного на Украине танкера возвращается домой
"Украина добивается продолжения санкционного давления на Россию со стороны Запада. Почувствовав, что Запад остывает к этой идее, им постоянно нужны некие провокационные действия для того, чтобы напомнить (Западу), что идет война, идет борьба, что их должны поддержать. Они явно захватили танкер в расчете на ответные действия со стороны России, чтобы потом на эти ответные действия среагировал Запад. То есть это такой шантаж", - заявил эксперт РИА Новости.
Кроме этого, по словам Жарихина, "эта история еще раз показала, что с Украиной торговые отношения, в которых и задействован этот танкер (он же не просто так туда приплыл) надо прекращать".
"Украина называет нас агрессором, но бизнес, как говорится, важнее, но те, кто занимается этим бизнесом, в очередной раз попали", - отметил он.
Жарихин отметил роль президента Владимира Зеленского в задержании российского танкера. "Если подтвердится то, что это было решение СБУ (а Зеленский поменял руководителя СБУ и поставил своего) – значит, в любом случае, уже он несет ответственность за этот возмутительный акт", - заключил эксперт.
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Вчера, 15:52
Карасин назвал плохой новостью сообщение о задержании танкера Neyma
21110103
Обсудить 0
Задержание российского танкера на УкраинеВладимир ЖарихинРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Карасин назвал плохой новостью сообщение о задержании танкера Neyma
РИА
Новости
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Экипаж задержанного на Украине танкера возвращается домой
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Москалькова обсудила с Денисовой задержание российского танкера
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Задержанное СБУ российское судно везло две тысячи тонн груза
Лента
новостей
Алексей Пушков
Пушков прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
В МИД Украины пообещали "дожать Кремль" в вопросе освобождения моряков
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Крымский сенатор потребовал от Киева освободить российский танкер
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Источник в МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Константин Косачев на форум Арктика – территория диалога. День второй
Косачев прокомментировал задержание на Украине российского танкера
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук: Зеленскому надо высказать четкую позицию по минским соглашениям
Стоп-кадр видео задержания российского танкера
Опубликовано видео задержания Украиной российского танкера
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Украинские СМИ сообщили подробности задержания российского танкера
Здание Министерства иностранных дел России
Источник в МИД прокомментировал задержание на Украине российского танкера
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Россия и США на прошлой неделе провели взаимные инспекции в рамках СНВ
02:21Ряд арабских стран объявил траур из-за кончины президента Туниса
02:17Руководство детского лагеря на Сахалине получило замечания после проверки
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
Лента новостейМолния