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РИА Новости

В Белоруссии допустили введение электронных виз

Вчера, 15:58
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© Flickr / Kirill AfoninНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск
© Flickr / Kirill Afonin
Национальный аэропорт "Минск". Архивное фото
МИНСК, 25 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что министерство предлагает внедрить в республике электронные визы.
"Мы сейчас подготовили и внесли в правительство предложение по возможному внедрению электронной визы в отношении граждан третьих стран", - сказал Макей журналистам в четверг.
Он предположил, что в случае положительного решения реализовать этот проект получится в течение короткого времени - примерно года или полутора лет.
Белорусские власти проводят политику по облегчению въезда иностранных туристов в страну. В июле 2018 года президент страны своим указом продлил срок безвизового пребывания иностранцев до 30 дней при условии их въезда в республику через национальный аэропорт Минска. До этого гражданам 80 стран, включая США и страны ЕС, была предоставлена возможность находиться в Белоруссии без визы в течение пяти дней при въезде через аэропорт.
Девушка в аэропорту
8 января, 22:03
Виза не нужна. Названы страны с удобным для путешествий паспортом
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