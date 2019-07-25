В Белоруссии допустили введение электронных виз

МИНСК, 25 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что министерство предлагает внедрить в республике электронные визы.

"Мы сейчас подготовили и внесли в правительство предложение по возможному внедрению электронной визы в отношении граждан третьих стран", - сказал Макей журналистам в четверг.

Он предположил, что в случае положительного решения реализовать этот проект получится в течение короткого времени - примерно года или полутора лет.