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РИА Новости

В Нидерландах в четверг зафиксировали абсолютный температурный рекорд

Вчера, 15:55
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Температурный рекорд зафиксирован в четверг в Нидерландах, сообщил нидерландский Королевский институт метеорологии.
Институт сообщил в Twitter, что в 14.54 (15.54 мск) по местному времени в населенном пункте Гилзе-эн-Рейен в провинции Северный Брабант температура поднялась до 40,4 градуса Цельсия. Ранее институт сообщил, что столбик термометра достиг отметки 41,7 градуса Цельсия, однако позднее опроверг эту информацию.
Во вторник Всемирная метеорологическая организация сообщила, что рекордная жара с температурой до 40 градусов Цельсия ожидается на этой неделе в ряде европейских государств, в том числе в Германии, Бельгии, Голландии, Франции и Швейцарии.
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