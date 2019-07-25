Во Франции представили космическую оборонную стратегию страны

ПАРИЖ, 25 июл – РИА Новости. Министр обороны Франции Флоранс Парли в четверг представила космическую оборонную стратегию страны, сообщив о создании главного космического управления в Тулузе и выделении дополнительных 700 миллионов евро в рамках закона о военном планировании защиты французских спутников.

Глава Минобороны рассказала о создании 1 сентября "главного космического управления" под руководством военно-воздушных сил Франции. Это управление будет базироваться в Тулузе, в нем будут работать 220 специалистов, сообщила Парли. "Задачей космического управления будет объединять и координировать ресурсы, относящиеся к области космической обороны", - отметила министр. Ее выступление транслировалось на странице в Twitter Минобороны Франции.

Парли также отметила необходимость развивать законодательство в сфере космической безопасности.

"Третье направление - мы должны улучшать возможности нашей космической обороны", - подчеркнула она.

"Если нашим спутникам будет что-то угрожать, мы будем рассматривать возможность ослепить спутники наших противников. Мы оставляем за собой момент и способ ответа. Это может включать использование мощных лазеров с наших спутников или с нашего патрульного спутника. Мы развиваем мощные лазеры", - отметила министр обороны.