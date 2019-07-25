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РИА Новости

Во Франции представили космическую оборонную стратегию страны

Вчера, 15:54
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© AFP 2019 / Eric PiermontФлоранс Парли
Флоранс Парли
© AFP 2019 / Eric Piermont
Флоранс Парли. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 июл – РИА Новости. Министр обороны Франции Флоранс Парли в четверг представила космическую оборонную стратегию страны, сообщив о создании главного космического управления в Тулузе и выделении дополнительных 700 миллионов евро в рамках закона о военном планировании защиты французских спутников.
Глава Минобороны рассказала о создании 1 сентября "главного космического управления" под руководством военно-воздушных сил Франции. Это управление будет базироваться в Тулузе, в нем будут работать 220 специалистов, сообщила Парли. "Задачей космического управления будет объединять и координировать ресурсы, относящиеся к области космической обороны", - отметила министр. Ее выступление транслировалось на странице в Twitter Минобороны Франции.
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Парли также отметила необходимость развивать законодательство в сфере космической безопасности.
"Третье направление - мы должны улучшать возможности нашей космической обороны", - подчеркнула она.
"Если нашим спутникам будет что-то угрожать, мы будем рассматривать возможность ослепить спутники наших противников. Мы оставляем за собой момент и способ ответа. Это может включать использование мощных лазеров с наших спутников или с нашего патрульного спутника. Мы развиваем мощные лазеры", - отметила министр обороны.
Парли также сообщила о выделении дополнительных 700 миллионов евро для улучшения защиты французских спутников. "Во время действия закона о военном планировании (до 2025 года) эти усилия представляют собой дополнительные 700 миллионов евро в дополнение к 3,6 миллиардам евро, уже запланированным для полного обновления наших спутниковых мощностей", - отметила она.
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Флоранс ПарлиФранцияВ мире
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