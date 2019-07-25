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РИА Новости

В Тунисе объявили семидневный траур в связи со смертью президента

Вчера, 16:03
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава правительства Туниса Юсеф аш-Шахед объявил семидневный траур в связи с кончиной президента аль-Баджи Гаида ас-Себси, сообщает местная радиостанция Mosaique.
Президент Туниса скончался в четверг на 93-м году жизни. Он занимал пост с 2014 года.
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
Вчера, 14:53
"Президент для всех". В Тунисе умер Аль-Баджи Гаид ас-СебсиУмер президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси. В эфире радио Sputnik журналист-международник Аббас Джума высказал мнение, что с его уходом в стране образовался политический вакуум.
Радиостанция также сообщает, что аш-Шахед принял решение об отмене всех праздничных летних мероприятий во всех провинциях до последующего уведомления.
"Собрание народных представителей объявляет об отмене празднований, посвященных годовщине... объявления республики после того, как скончался глава республики аль-Баджи Гаид ас-Себси", - говорится в заявлении парламента в Facebook.
День республики отмечается в Тунисе 25 июля.
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