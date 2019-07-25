В Тунисе объявили семидневный траур в связи со смертью президента

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава правительства Туниса Юсеф аш-Шахед объявил семидневный траур в связи с кончиной президента аль-Баджи Гаида ас-Себси, сообщает местная радиостанция Mosaique.
Президент Туниса скончался в четверг на 93-м году жизни. Он занимал пост с 2014 года.
Радиостанция также сообщает, что аш-Шахед принял решение об отмене всех праздничных летних мероприятий во всех провинциях до последующего уведомления.
"Собрание народных представителей объявляет об отмене празднований, посвященных годовщине... объявления республики после того, как скончался глава республики аль-Баджи Гаид ас-Себси", - говорится в заявлении парламента в Facebook.
День республики отмечается в Тунисе 25 июля.