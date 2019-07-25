Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Евро тестирует психологически значимый уровень поддержки в 70 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15:40 мск снижался на 35 копеек, до 62,95 рубля, курс евро — на 52 копейки, до 69,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее днем евро опускался до 69,95 рубля — минимума с марта прошлого года.
Курс евро на "Форексе" опускался в четверг до 1,1102 доллара — минимума с мая 2017 года.
Ранее днем прошло заседание Европейского центрального банка, который после сохранения базовой ставки на рекордно низком уровне 0% годовых заявил, что ставка по депозитам, скорее всего, будет оставаться на текущем уровне в минус 0,4% годовых вплоть до середины 2020 года. Кроме того, регулятор сообщил о возможности расширения перечня приобретаемых ЕЦБ активов.
Таким образом, ЕЦБ подал сильный сигнал о намерении анонсировать масштабные меры стимулирования экономики уже в рамках следующего заседания, которое состоится 12 сентября.
Во вторник исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности стран еврозоны в июле, по предварительной оценке, снизился сильнее ожиданий, а промышленный индекс по Германии обновил минимум за последние семь лет.
Курс евро при этом практически не отреагировал на негативную статистику по Германии. Так, индекс делового климата страны, по данным исследовательского института IFO, в июле достиг минимума с апреля 2013 года в 95,7 пункта против пересмотренного показателя июня в 97,5 пункта. Аналитики ожидали, что индикатор снизится до 97,1 пункта с первоначальных 97,4 пункта.
18 июля, 08:00Атака на доллар: Трамп затевает валютную войну