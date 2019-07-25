Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Евро тестирует психологически значимый уровень поддержки в 70 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15:40 мск снижался на 35 копеек, до 62,95 рубля, курс евро — на 52 копейки, до 69,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее днем евро опускался до 69,95 рубля — минимума с марта прошлого года.

Курс евро на "Форексе" опускался в четверг до 1,1102 доллара — минимума с мая 2017 года.

Ранее днем прошло заседание Европейского центрального банка, который после сохранения базовой ставки на рекордно низком уровне 0% годовых заявил, что ставка по депозитам, скорее всего, будет оставаться на текущем уровне в минус 0,4% годовых вплоть до середины 2020 года. Кроме того, регулятор сообщил о возможности расширения перечня приобретаемых ЕЦБ активов.

Таким образом, ЕЦБ подал сильный сигнал о намерении анонсировать масштабные меры стимулирования экономики уже в рамках следующего заседания, которое состоится 12 сентября.

Во вторник исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности стран еврозоны в июле, по предварительной оценке, снизился сильнее ожиданий, а промышленный индекс по Германии обновил минимум за последние семь лет.