Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T15:51Z
https://ria.ru/20190725/1556876317.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2adf7fb8b0d80c7217cb09eab6082fa7.jpg
РИА Новости

Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей

Вчера, 15:49
20000
© РИА Новости / Виталий ТимкивЕвро
Евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Евро тестирует психологически значимый уровень поддержки в 70 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15:40 мск снижался на 35 копеек, до 62,95 рубля, курс евро — на 52 копейки, до 69,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее днем евро опускался до 69,95 рубля — минимума с марта прошлого года.
Курс евро на "Форексе" опускался в четверг до 1,1102 доллара — минимума с мая 2017 года.
Доллары
Вчера, 08:00
Билет в один конец: доллар лишают статуса мировой резервной валюты
Ранее днем прошло заседание Европейского центрального банка, который после сохранения базовой ставки на рекордно низком уровне 0% годовых заявил, что ставка по депозитам, скорее всего, будет оставаться на текущем уровне в минус 0,4% годовых вплоть до середины 2020 года. Кроме того, регулятор сообщил о возможности расширения перечня приобретаемых ЕЦБ активов.
Таким образом, ЕЦБ подал сильный сигнал о намерении анонсировать масштабные меры стимулирования экономики уже в рамках следующего заседания, которое состоится 12 сентября.
Американские доллары
20 июня, 08:00
Ссудный день: даже союзники США избавляются от долларовых активов
Во вторник исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности стран еврозоны в июле, по предварительной оценке, снизился сильнее ожиданий, а промышленный индекс по Германии обновил минимум за последние семь лет.
Курс евро при этом практически не отреагировал на негативную статистику по Германии. Так, индекс делового климата страны, по данным исследовательского института IFO, в июле достиг минимума с апреля 2013 года в 95,7 пункта против пересмотренного показателя июня в 97,5 пункта. Аналитики ожидали, что индикатор снизится до 97,1 пункта с первоначальных 97,4 пункта.
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
18 июля, 08:00
Атака на доллар: Трамп затевает валютную войну
1361278318
Обсудить 13
Динамика курсов валютРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А надолго ли опустился? И что нам с этого??? Пока мы видим цены на заправках и в магазинах- и они что то НЕ опускаются, а наоборот, только растут...
25 июля, 17:12
Единый Россиянин
1800106
Мы все умрём?
25 июля, 16:56
Владимир Белов
2120104
Рекомендуем
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
РИА
Новости
Лососевая путина
Убивайте их: в Норвегии пожаловались на вторжение "русских лососей"
Кадр из сериала Игра престолов
Создатели "Игры престолов" ответили на петицию недовольных фанатов
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Лента
новостей
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Несколько человек пытались напасть на Порошенко после допроса
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Бесменный гитарист группы Кино Юрий Каспарян и Симфонический оркестр Государственного Эрмитажа исполняют песню В. Цоя
Гитарист "Кино" объяснил, почему они сыграли песню Metallica на концерте
Флаг Абхазии в Пицунде
Кино, вино и Рица: чем Абхазия притягивает туристов
Сотрудники резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне приветствуют нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 24 июля 2019
"Путин прав": британские СМИ назвали виновника своего поражения
Останки боярина, захороненного в Юрьевом монастыре
Ученые нашли в Великом Новгороде саркофаги бояр сына Юрия Долгорукого
Кадр из сериала Игра престолов
Серый Червь из "Игры престолов" объяснил, почему не убил Джона Сноу
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Жестокое убийство женщины в Подмосковье произошло на глазах ее ребенка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
Лента новостейМолния