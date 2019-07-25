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РИА Новости

В МИД Украины пообещали "дожать Кремль" в вопросе освобождения моряков

Вчера, 15:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 25 июл –  РИА Новости. Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок считает, что Киеву удастся "дожать Кремль" в вопросе освобождения 24 украинских моряков, задержанных за нарушение границы.
Божок в микроблоге Twitter поздравил с днем рождения украинских моряков Романа Мокряка и Вячеслава Зинченко, подчеркнув, что  "офис президента Украины, МИД, все остальные государственные органы и международное сообщество продолжают борьбу за их возвращение домой".
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
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Омбудсмен Украины уверена, что решение по морякам скоро примут
"Мы не остановимся и, в конце концов, дожмем Кремль", - заявил Божок.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась бывшему тогда президентом Украины Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныЕгор БожокМИД УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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