Крымский сенатор потребовал от Киева освободить российский танкер

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Киевские власти должны немедленно освободить задержанный российский танкер NEYMA, в противном случае могут последовать ответные меры, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

"Задержанием танкера Украина создала себе еще одну серьезную проблему. Мы требуем от украинской стороны немедленного освобождения нашего гражданского судна. Действия СБУ по задержанию мирного судна должны получить должную оценку. Уверен, что российский танкер на законных основаниях и со всеми разрешительными документами вошел в порт Украины. Россия, конечно, может применить ответные, жесткие меры, но мы надеемся на то, что разум придет в умы руководства Украины, и они больше не будут совершать таких действий", - сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, задержание танкера дает основания говорить, что президент Украины Владимир Зеленский идет по протоптанной дороге своего предшественника.

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.