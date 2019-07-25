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РИА Новости

Президента Туниса похоронят в субботу

Вчера, 15:44
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси будет похоронен в субботу, 27 июля, сообщает местная радиостанция Mosaique со ссылкой на заявление депутата Валида Джалада.
По данным радиостанции, глава правительства Туниса Юсеф аш-Шахед провел срочное заседание с главой парламента Мухаммадом ан-Насыром в здании Собрания народных представителей (однопалатного парламента) после объявления о смерти президента.
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
Вчера, 14:53
"Президент для всех". В Тунисе умер Аль-Баджи Гаид ас-СебсиУмер президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси. В эфире радио Sputnik журналист-международник Аббас Джума высказал мнение, что с его уходом в стране образовался политический вакуум.
Джалад подтвердил, что аш-Шахед и ан-Насыр обсудили проведение похорон президента, они пройдут в эту субботу.
Президент Туниса скончался в четверг на 93-м году жизни. Он занимал пост с 2014 года.
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