Президента Туниса похоронят в субботу

"Президент для всех". В Тунисе умер Аль-Баджи Гаид ас-Себси Умер президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси. В эфире радио Sputnik журналист-международник Аббас Джума высказал мнение, что с его уходом в стране образовался политический вакуум.