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РИА Новости

Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов

Вчера, 15:40
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КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Государственный долг Украины вырос в июне на 1,96 миллиарда долларов и составляет 80,35 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов страны. Таким образом, показатель вырос за месяц на 2,5%.
"В течение июня в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,96 миллиарда долларов", - говорится в сообщении Минфина в четверг.
По данным министерства, по состоянию на 30 июня, госдолг Украины составлял 80,35 миллиарда долларов.
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