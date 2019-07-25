Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов

КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Государственный долг Украины вырос в июне на 1,96 миллиарда долларов и составляет 80,35 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов страны. Таким образом, показатель вырос за месяц на 2,5%.

"В течение июня в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,96 миллиарда долларов", - говорится в сообщении Минфина в четверг.