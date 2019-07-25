В Госбюро расследований Украины начался допрос Порошенко

КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Допрос экс-президента Украины Петра Порошенко начался в четверг в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", сообщила пресс-секретарь ведомства Анжела Иванова.
"Допрос Петра Порошенко уже начался, он будет длиться точно больше часа", - сказала журналистам Иванова.
24 июля, 16:05"Растянутая во времени месть". Политолог о допросах ПорошенкоБывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований, сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что в интересах новой власти затягивать уголовный процесс над Порошенко.
По ее словам, бывшего президента допрашивает следователь по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".
Она также продемонстрировала заявление адвоката Порошенко с просьбой перенести допрос на несколько недель.
Охрана здания по-прежнему усилена несколькими десятками полицейских, у входа митингуют четыре человека с требованием посадить Порошенко за решетку.
Юрист, бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов ранее подал в Государственное бюро расследований заявление, в котором обвинил Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода "Кузница на рыбальском". По его словам, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств. Кроме того, Труба ранее заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
24 июля, 19:11СМИ: ГПУ возобновила расследование дела против Порошенко