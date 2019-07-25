В Госбюро расследований Украины начался допрос Порошенко

КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Допрос экс-президента Украины Петра Порошенко начался в четверг в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", сообщила пресс-секретарь ведомства Анжела Иванова.

"Допрос Петра Порошенко уже начался, он будет длиться точно больше часа", - сказала журналистам Иванова.

По ее словам, бывшего президента допрашивает следователь по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Она также продемонстрировала заявление адвоката Порошенко с просьбой перенести допрос на несколько недель.

Охрана здания по-прежнему усилена несколькими десятками полицейских, у входа митингуют четыре человека с требованием посадить Порошенко за решетку.