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РИА Новости

Опубликовано видео задержания Украиной российского танкера

Вчера, 15:36
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись задержания российского танкера NIKA SPIRIТ в порту Измаила. Ролик появился в Youtube-канале ведомства.
На кадрах показано, как силовики поднимаются на судно, задерживают членов экипажа, изымают документы и проводят обыски.
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Ранее СБУ заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области танкер, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. В свою очередь в МИД отметили, что в случае захвата россиян в заложники, инцидент будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать.
В российском парламенте раскритиковали действия Киева. Так, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал задержание абсолютно незаконным. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает инцидент давлением на следствие в отношении арестованных украинских моряков.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
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Аналитик: задержание СБУ российского танкера – очень тревожный сигналСлужба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за "блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году". Как отметил в эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла, в Киеве показывают, что готовы идти на новые авантюры.

Провокация в Керченском проливе

В ноябре три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей. Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы.
Владимир Путин оценил инцидент как провокацию, устроенную киевскими властями. По его мнению, таким образом Петр Порошенко хотел поднять себе рейтинг перед президентскими выборами.
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